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Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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