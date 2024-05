Babalar Günü 2024 Tarihi | Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Bugün Anneler Günü'nün coşkusu yaşanırken, bir sonraki özel gün olan Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Her yıl farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü, genellikle Anneler Günü gibi Pazar gününe göre planlandığı için tarihleri değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle, Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı her yıl önceden belirlenmiyor ve herkesin takvimlerini dikkatle izlemesi gerekiyor. Babalar Günü, babaları özel bir günle anma ve onlara teşekkür etme fırsatı sunarken, bu tarihin her yıl değişkenlik göstermesi, toplumun dikkatini çekiyor.