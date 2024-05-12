Babalar Günü 2024 Tarihi | Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Gözler, Anneler Günü'nün coşkusuyla kutlanan bu özel günün ardından Babalar Günü tarihine çevrildi. Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak konusu olurken, sonunda beklenen tarih belli oldu. Toplumun büyük bir merak içinde araştırdığı Babalar Günü tarihi, 2024 yılında da sevdiklerimize babalarımızı özel bir günle anma fırsatı sunacak. Bu tarih, ailelerin bir araya gelip babalarını sevgi ve saygıyla anma, onlara teşekkür etme ve değer verme zamanı olacak.
Bugün Anneler Günü'nün coşkusu yaşanırken, bir sonraki özel gün olan Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Her yıl farklı tarihlerde kutlanan Babalar Günü, genellikle Anneler Günü gibi Pazar gününe göre planlandığı için tarihleri değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle, Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı her yıl önceden belirlenmiyor ve herkesin takvimlerini dikkatle izlemesi gerekiyor. Babalar Günü, babaları özel bir günle anma ve onlara teşekkür etme fırsatı sunarken, bu tarihin her yıl değişkenlik göstermesi, toplumun dikkatini çekiyor.
Babalar Günü: Haziran Ayının Üçüncü Pazarında Kutlanıyor
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu özel gün, babaların ve baba figürlerinin ailelerindeki rollerini ve çocuklarının hayatlarına olan katkılarını onurlandırmak için ayrılmıştır.
2024 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 16 Haziran'a denk gelmektedir.
Babalar Günü'nün Tarihçesi: İlk Kutlama ve Resmi Tatil İlanı
Babalar Günü'nün tarihçesi ise oldukça ilginçtir. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Ancak, resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından ilan edilmemiştir.
1966 yılında o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. Sonrasında, 1972 yılında başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi tatil ilan edilmiştir.
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