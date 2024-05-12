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Anne olamayınca, yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul çocuğu evladı gibi bağrına bastı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Anne olamayınca, yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul çocuğu evladı gibi bağrına bastı

Eskişehir'de geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle anne olamayan Ayşegül Bozbaş'ı yönettiği yardımlaşma grubu aracılığıyla gönüllerine dokunduğu yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul durumda yaşayan çocuk ikinci annesi olarak görüyor.

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