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Samsun'da 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Samsun’da 5 aylık hamile kadın iple asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 5 aylık hamile 3 çocuk annesi kadın iple asılı halde ölü bulundu.

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