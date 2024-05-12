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Aydın'da Flamingolardan görsel şölen

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Aydın’da Flamingolardan görsel şölen

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesine sınır oluşturan Pamucak’taki sazlık alanlar, doğadaki nadir kuş türlerinden olan flamingolara ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'Allı Turna' olarak da bilinen pembe renkli flamingoların bölgedeki beslenme görüntüleri de görsel bir şölen sunuyor.

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