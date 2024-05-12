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Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Bursa’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarpıp yan yattı.

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