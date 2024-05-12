12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada

Meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
ABONE OL
Meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde, araçları yol ortasında durdurup eğlenmeye başladı. Meşale yakıp yolu kapatan gruba diğer sürücüler tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA