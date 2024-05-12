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Mersin'de çaldıkları ticari taksiye müşteri almışlar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Mersin’de çaldıkları ticari taksiye müşteri almışlar

Mersin'de ticari taksi çalan 2 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalanırken, zanlıların çaldıkları araca bir de müşteri aldıkları ortaya çıktı.

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