Yol kenarındaki arkadaşına bakarken kaza yaptı! Yer: Antalya





Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan genç, motosikleti kullanan arkadaşının yolun karşısında durakta bekleyen bir arkadaşını gördüğünü, ona bakarken önünde duran otomobili fark etmeyerek arkadan çarptığını söyledi.



Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 978 TL, aracın muayenesinin olmadığı için bin 507 TL ve sigortasının olmaması nedeniyle 690 TL olmak üzere toplam 15 bin 175 TL para cezası uygulandı.

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