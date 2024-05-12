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Mersin'de anne vahşeti! Cinnet geçirip 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Mersin’de anne vahşeti! Cinnet geçirip 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Mersin'de cinnet geçiren bir anne, misafir olarak geldiği akrabasının evinde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Kadının psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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