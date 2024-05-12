İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bağcılar'da bir grup arkadaş sokakta oturduğu sırada, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Furkan Torun'un (26) hayatını kaybettiği, arkadaşı Bayram K.'nin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker hayatını kaybeden yeğeni Furkan Torun için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Torun işten çıktıktan sonra Ebubekir Caddesi'nde arkadaşıyla buluştu. Kısa bir süre sonra otomobille caddeye gelen şüpheliler Furkan Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya peş peşe ateş etti.