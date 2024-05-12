İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul Bağcılar'da bir arkadaş grubunun sokakta oturduğu sırada yaklaşan otomobille bölgeye gelen şüpheliler ateş açtı. Açılan ateşte Furkan Torun isimli genç hayatını kaybederken, Bayram K. ise ağır yaralandı.
Bağcılar'da bir grup arkadaş sokakta oturduğu sırada, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Furkan Torun'un (26) hayatını kaybettiği, arkadaşı Bayram K.'nin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker hayatını kaybeden yeğeni Furkan Torun için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Torun işten çıktıktan sonra Ebubekir Caddesi'nde arkadaşıyla buluştu. Kısa bir süre sonra otomobille caddeye gelen şüpheliler Furkan Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya peş peşe ateş etti.
Kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüphelilerin silahlı saldırısında Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. vuruldu. Kurşun seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenilen Furkan Torun (26) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram K.'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Asker, yeğeni için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Yeğenim Furkan Torun'u kaybettik. Defin işlemi işlemi İstanbul'da olacaktır. Saatle alakalı ilerleyen saatlerde bilgi verilecektir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
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