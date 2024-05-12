Mantar toplamaya giden kadının korkunç sonu! Başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dışarı çıkan ve bir daha dönmeyen kadın için arama yapan ekipler cansız bedenini buldu. Tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 41 yaşındaki Afganistan uyruklu Zarın Mardani'nin eşi ve 1 kişi daha gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Gümüşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi.
TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"