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Mantar toplamaya giden kadının korkunç sonu! Başından vurulmuş halde ölü bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Mantar toplamaya giden kadının korkunç sonu! Başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamak için dışarı çıkan ve bir daha dönmeyen kadın için arama yapan ekipler cansız bedenini buldu. Tabancayla başından vurulmuş halde bulunan 41 yaşındaki Afganistan uyruklu Zarın Mardani'nin eşi ve 1 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Gümüşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.M.M.'nin eşi Zarın Mardani, mantar toplamak için çıktığı araziden eve dönmedi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kadını aramaya giden mahalleli, Zarın Mardani'nin cansız bedenini buldu. Jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgede incelemede bulundu. Ekipler, kadının tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mardani'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, eşi N.M.M. ile aynı çiftlikte çalışan N.E. gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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