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İstanbul'da gölete giren 2 çocuk boğuldu!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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İstanbul’da gölete giren 2 çocuk boğuldu!

Başakşehir'de boş bir arazideki gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu. Dalgıçları gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaştı, bir çocuk ise hastaneye sevk edildi.

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