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İzmir'de aranan suç makinesi kümeste çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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İzmir’de aranan suç makinesi kümeste çıktı

İzmir'de hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan U.B. isimli şüpheli, evine yapılan baskında kümeste yakalandı. Adresteki aramada yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.

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