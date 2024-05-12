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Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleri

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleri

Başkan Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında tüm annelerin anneler gününü tebrik ederken, "Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir." dedi.

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