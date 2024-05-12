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Damat dehşet saçtı! Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Damat dehşet saçtı! Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da s.A. (30) evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine tabancayla kurşun yağdırdı. S.A.’nın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği kayınpederi Yılmaz Bekçi (50) hayatını kaybederken, dini nikahlı eşi E.B. (29) ve kayınvalidesi S.B. (45) yaralandı. Olaydan sonra kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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