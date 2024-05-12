İstanbul'da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada
İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede, kendisine koridordaki sedyenin üzerinde müdahale eden doktora saldırdı. O anlarda sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan genç hastaneyi birbirine kattı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SEDYEDEN KALKTI, DOKTORA SALDIRDI
Genç, acil serviste sedyenin üstünde beklediği esnada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Ancak hasta yakınları ile doktor arasında "koridorda sedye üzerinde müdahale" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs adli kontrolle serbest kaldı. Yaralı gencin sedyede ayağa kalkın doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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