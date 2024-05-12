12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada

İstanbul'da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
ABONE OL
İstanbul’da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada

İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede, kendisine koridordaki sedyenin üzerinde müdahale eden doktora saldırdı. O anlarda sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan genç hastaneyi birbirine kattı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEDYEDEN KALKTI, DOKTORA SALDIRDI

Genç, acil serviste sedyenin üstünde beklediği esnada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi. Ancak hasta yakınları ile doktor arasında "koridorda sedye üzerinde müdahale" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs adli kontrolle serbest kaldı. Yaralı gencin sedyede ayağa kalkın doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA