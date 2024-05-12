Erzurum’da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada tüfeğe ait olduğu düşünülen 2 boş kartuş buldu. Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 4 şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sokakta ellerinde bıçakla gezerek tüfekle ateş etmesi cep telefonuyla görüntülendi.