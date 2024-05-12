Erzurum'da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı
Erzurum'da bıçakla araçlara zarar veren şüpheli 'dur' ihtarına uymadı ve polise tüfekle ateş etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu polise ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bıçakla araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Cengizhan Sokak'ta araştırma yapan polis ekipleri, elinde tüfekle kaçan F.A'yı görünce durdurmaya çalıştı."Dur" ihtarına uymayan ve polise doğru ateş eden F.A, ekiplerin havaya ateş etmesi üzerine tüfeği atarak kaçtı.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada tüfeğe ait olduğu düşünülen 2 boş kartuş buldu. Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 4 şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sokakta ellerinde bıçakla gezerek tüfekle ateş etmesi cep telefonuyla görüntülendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"