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Erzurum'da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Erzurum’da korku dolu anlar! Bıçakla araçlara saldırdı, polise tüfekle ateş açtı

Erzurum'da bıçakla araçlara zarar veren şüpheli 'dur' ihtarına uymadı ve polise tüfekle ateş etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu polise ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bıçakla araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Cengizhan Sokak'ta araştırma yapan polis ekipleri, elinde tüfekle kaçan F.A'yı görünce durdurmaya çalıştı."Dur" ihtarına uymayan ve polise doğru ateş eden F.A, ekiplerin havaya ateş etmesi üzerine tüfeği atarak kaçtı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmada tüfeğe ait olduğu düşünülen 2 boş kartuş buldu. Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 4 şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sokakta ellerinde bıçakla gezerek tüfekle ateş etmesi cep telefonuyla görüntülendi.

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