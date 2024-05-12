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16 yaşındaki çocuğun cinayetinde şüphelilerin kaçışı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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16 yaşındaki çocuğun cinayetinde şüphelilerin kaçışı kamerada

Esenyurt'ta 16 yaşındaki Asrin Ege Özel'in öldürülmesiyle ilgili olayın şüphelisi 2 kişinin siteden kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerden birisinin yüzünü gizlediği de yer alırken, bir araç içindeki başka şahısların da peşlerinden silah doğrultup gitmeleri dikkat çekti.

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