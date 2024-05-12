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Edirne Valiliği'nden 'Tiny house' kararı: Yasaklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Edirne Valiliği’nden ’Tiny house’ kararı: Yasaklandı

Edirne'de tarım arazilerini korunması için 'Tiny house' (küçük ev) ve kaçak yapılara izin verilmeyeceğini söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Burası turizm bölgesi. Müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

Edirne'de 'tiny house' ve taşınabilir evlere artık izin verilemeyecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

'BURA TURİZM BÖLGESİ, MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."

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