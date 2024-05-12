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Çorum'da tüp patlamasında yaralandı Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Çorum’da tüp patlamasında yaralandı Anneler Günü’nde hayatını kaybetti

Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, yaralanan Melek Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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