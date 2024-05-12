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Malatya'da Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Malatya’da Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı

Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

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