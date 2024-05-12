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Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist, suyun 31 metre altında ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Dim Barajı’nda kaybolan Rus turist, suyun 31 metre altında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Dim Barajına atlayan ve gözden kaybolan Rus vatandaş yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda ölü olarak bulundu.

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