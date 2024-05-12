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Ankara'da lüks araç mezar oldu! Kontrolden çıktı direğe girdi: 1 ölü, 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Ankara’da lüks araç mezar oldu! Kontrolden çıktı direğe girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç hızla yol kenarında bulunan direğe çarptı. Feci kazada araç hurdaya dönerken; otomobilde bulunanlardan 1'i hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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