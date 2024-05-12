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Aydın'da korkunç cinayet! Ölmeden önce dakikalar önce adını söyledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Aydın’da korkunç cinayet! Ölmeden önce dakikalar önce adını söyledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde bir kişi karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Burada oğlu tarafından bıçaklandığını söyleyen Hasan Çağlayan (53), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi.

28 YAŞINDAKİ OĞLU BIÇAKLAMIŞ

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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