16 kez ehliyetsiz yakalanmıştı 17'ncide can verdi! Hız göstergesi o rakamda takılı kaldı
Samsun'da hakkında daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez işlem yapılan 23 yaşındaki genç, yine ehliyetsiz olarak kullandığı araçta bu kez can verdi. Yol kenarında bulunan park halindeki kamyona aracıyla çarpan gencin cansız bedeni kazadan 2 saat sonra bulundu. Aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Samsun'da daha önce ehliyetsiz araç kullanmak suçundan hakkında 16 kez işlem yapılan 23 yaşındaki genç, yine ehliyetsiz olarak kullandığı aracıyla yol kenarındaki park halinde kamyona çarptığı kazadan 2 saat sonra aracında ölü bulundu.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Çivril mevkisinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Mehmet Can Şen (23) yine direksiyon başına geçerek ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam etti.
Mehmet Can Şen (23) idaresindeki 54 ZU 468plakalıTofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun dışında park halinde bulunan 41 AT 222plakalı kamyonun arka sağ kısmına çarpıp savruldu. Kazada parçalanan otomobil kamyonun yan kısmında kaldığı için yoldan geçen araç sürücüleri tarafından da fark edilmedi.
Kazadan 2 saat sonra yaya olarak yürüyen vatandaşlar hurda yığınına dönmüş otomobili fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ve sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Aracın hız göstergesi ibresinin de 130 kilometrede takılı kaldığı dikkat çekti.
Mehmet Can Şen'in cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesininin ardından otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden araç sürücüsü Şen'in daha önce de 16 kez ehliyetsiz, 2 kez de alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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