12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! Üsküdar ve Şişli'de bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Üsküdar ve Şişli'de bu yollar trafiğe kapalı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
ABONE OL
İstanbullular dikkat! Üsküdar ve Şişli’de bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da bugün yapılacak iki etkinlik nedeniyle Üsküdar ve Şişli'de bulunan bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte o rotalar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA