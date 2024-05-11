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Yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Malatya'da bir yolcu minibüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Kazada biri ağır 12 kişi yaralandı.

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