Arabanın camlarını bulunla silin! Puslanma sorununu kökünden çözecek...

Buhar yapmaması için çalıştırılan klimada hem yakıttan tükettiği hem de özellikle de kış aylarında arabanın sıcaklığını düşürdüğü için tercih edilmek istenmez.

Bu gibi durumlarda uygulatacağınız o doğal yöntem sayesinde ister arka cam olsun ister ön cam olsun puslanma sıkıntısını kökünden çözeceksiniz.