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Arabanın camlarını bulunla silin! Puslanma sorununu kökünden çözecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Arabanın camlarını bulunla silin! Puslanma sorununu kökünden çözecek...

Araç sahiplerinin sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri olan camların puslanması, sürüş sırasında görüş mesafesini olumsuz etkileyerek güvenlik riski oluşturuyor. Ancak, bu sorunu çözmek için pratik bir çözüm bulunuyor. İşte detaylar...

Araç sahiplerinin görüş mesafesinin kısalması ciddi bir sorundur. Bu soruna neden olan etkenler arasında ise cam puslanması gelir. Ön cam hava sıcaklığının ve motorun ısısın verdiği etkiyle buhar yapabilir.

Buhar yapmaması için çalıştırılan klimada hem yakıttan tükettiği hem de özellikle de kış aylarında arabanın sıcaklığını düşürdüğü için tercih edilmek istenmez.

Bu gibi durumlarda uygulatacağınız o doğal yöntem sayesinde ister arka cam olsun ister ön cam olsun puslanma sıkıntısını kökünden çözeceksiniz.

ÖĞRENİNCE ŞAŞIRACAKSINIZ!

Araba camlarında pusu silip atan et etkili yöntemler arasında patates yöntemi ilk sırada gelir. Bu yöntemi uygulamak için ise dış kabuğu iyice yıkanmış olan bir patatesi ortadan ikiye bölerek uygulamaya başlamanız yeterli olacak.

İkiye böldüğünüz patatesin iç kısmıyla camın her noktasını ovalayın ve ardından kalan tortuları bir bez yardımıyla alın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra camlarınız hem bir daha puslanmayacak hem de üzerindeki su damlacıkları akıp gidecek.

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