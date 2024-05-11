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Antalya'da 4 bin polisle "Huzur Akdeniz Uygulaması" yapıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Antalya’da 4 bin polisle Huzur Akdeniz Uygulaması yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve 19 ilçede 4 bin personelin katılımıyla "Huzur Akdeniz Uygulaması" gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yaptı.

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