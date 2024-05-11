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Yaşlı kadının tır altında kaldığı kaza anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Yaşlı kadının tır altında kaldığı kaza anı kamerada

Ankara’da yolda yürüğü esnada tırın altında kalan kadının bacaklarından yaralandı. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

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