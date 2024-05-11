‘Borsa dolandırıcılığı’na operasyon: 7 ilde 36 gözaltı var

YATIRIM VAADİ İLE MİLYONLARCA TL TOPLADILAR

Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDUR OLDU

C.K'nin, kendisini yatırım vaadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polislerce yapılan çalışmada, C.K'nin yatırım yaptığı "Forex borsası" olan "Interactive Brokers" isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.