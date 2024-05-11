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Tekirdağ’da LPG’li otomobil alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Tekirdağ’da LPG’li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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