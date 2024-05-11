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Uyuşturucu operasyonunda satır ve çekiçle polise karşı koyan şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Uyuşturucu operasyonunda satır ve çekiçle polise karşı koyan şüpheli tutuklandı

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerine satır ve çekiçle karşı koyan şüpheli tutuklandı.

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