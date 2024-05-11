11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Nemrut Krater Gölü yolu kardan temizleniyor

Nemrut Krater Gölü yolu kardan temizleniyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Nemrut Krater Gölü yolu kardan temizleniyor

Bitlis'in tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda başlatılan karla mücadele çalışması sürüyor. Çalışmaların yarın tamamlanarak yolun ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA