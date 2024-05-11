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Şişli'de sokakta kız arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Şişli’de sokakta kız arkadaşıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Şişli'de, kuyumcu Suat Gonçe, kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada, kendisini bekleyen Selçuk A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Sağ ayağından yaralanan Gonçe ile saldırganın olaydan kısa süre önce telefonda tartıştığı öğrenildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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