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Balıkesir'de trafik kazası: Tırın dorsesi otomobili biçti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Balıkesir’de trafik kazası: Tırın dorsesi otomobili biçti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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