11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı

Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı

Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA