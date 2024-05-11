Sarıyer'de feci kaza! 1 polis şehit oldu, yürek burkan detay ortaya çıktı
Sarıyer’de atış talimi sonrası motosikletiyle evine dönen Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Yiğit'in 9 ay önce mesleğe başladığı öğrenildi.
Kaza, dün 16.30 sıralarında Uskumruköy Kilyos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı.
Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Yiğit'in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.
9 AYLIK POLİS ŞEHİT OLDU
Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit'in cenazesi, bugün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.
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