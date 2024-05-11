Sarıyer’de feci kaza! 1 polis şehit oldu, yürek burkan detay ortaya çıktı

9 AYLIK POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit'in cenazesi, bugün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.