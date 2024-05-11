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Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Diyarbakır’da ’hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada tarafların da araya girmesi ile silahlar konuştu. O anlarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Kırsal Kaldırım Mahallesi'nde, hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA TESLİM OLDU

Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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