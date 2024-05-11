Diyarbakır’da ’hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA TESLİM OLDU

Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.