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Sakarya'da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Sakarya’da rüzgarın yerinden söktüğü akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen akaryakıt istasyonun çatısı bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil ve akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

D-650 kara yolu Şeyhvarmaz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 JN 211 plakalı otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan akaryakıt istasyonun çatısı uçtu.

O esnada akaryakıt istasyonun marketinde olan aile, durumu görünce şaşkınlık yaşadı. Olayın ardından akaryakıt istasyonuna jandarma ekipleri ile vinç çağırıldı.

Otomobilin üstüne düşen ve yakıt pompalarının bulunduğu alanın da üzerine gelen çatının diğer bölümü vinç yardımıyla kaldırıldı.

Otomobil ve akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

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