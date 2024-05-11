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Bingöl'de trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Bingöl’de trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, Aftor İnalı Bulvarı'nda trafik bilgi levhasına çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 12 yaşındaki Avşin S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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