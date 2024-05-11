11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da asfalt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da asfalt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Elazığ’da asfalt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ’da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan asfalt yüklü tankerin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA