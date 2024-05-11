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Kars'ta sobanın üstündeki sıcak patatesi yiyen çocuk ölümden döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Kars’ta sobanın üstündeki sıcak patatesi yiyen çocuk ölümden döndü

Kars'ta, annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesi yiyen 6 yaşındaki Muhammet Emir Çiçek, nefes alamaz hale gelince Elazığ'a sevk edildi. Özel bir hastanede Uzm. Dr. Güneri Atalan ve ekibinin tedavisi sonucu tedavi edilen ve 6 gün komada kalan Muhammet, sağlığına kavuşmasıyla taburcu edildi.

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