11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı

Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayarak, istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Şaban A. (61) yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA