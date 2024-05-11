11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Hatay'da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Hatay’da freni arızalanan kamyon 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA