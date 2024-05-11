Muğla'da direksiyon başında korkunç ölüm! Araç yolda savruldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araç seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kazanın etkisiyle yolda savrulan araç kaldırıma çıktı.
Kaza, Haluk Özsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P. yönetimindeki 48 AH 127 plakalı otomobil sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.
TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Yolda savrulmaya başlayan otomobil kaldırıma çıkıp trafik levhasına çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.P.'ye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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