Muğla’da direksiyon başında korkunç ölüm! Araç yolda savruldu

TRAFİK LEVHASINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yolda savrulmaya başlayan otomobil kaldırıma çıkıp trafik levhasına çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.P.'ye ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.