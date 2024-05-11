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Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korku dolu anlarda durum ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürülürken yere düşen kıvılcımlar nedeniyle bir aracın tavanı zarar gördü.

Yangın, Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangının alevleri bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan çatıdan yere düşen kıvılcımlar nedeniyle park halindeki bir aracın tavanının da zarar gördüğü görüldü.

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