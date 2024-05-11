Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı

BİR ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan çatıdan yere düşen kıvılcımlar nedeniyle park halindeki bir aracın tavanının da zarar gördüğü görüldü.