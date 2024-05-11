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Kocaeli'de şaşkına çeviren olay! Kötü kokuların geldiği evden 17 kamyon çöp çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Kocaeli’de şaşkına çeviren olay! Kötü kokuların geldiği evden 17 kamyon çöp çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen ekipler temizlik işlerine başladı ve 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi. Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

ÇÖPLER ÇIKTI, EV İLAÇLANDI

Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

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