11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Adıyaman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA